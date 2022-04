Premium Het beste van De Telegraaf

Dakloze man bivakkeert al maanden in bushokje: ’Hij wil echt niet geholpen worden’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

De man in het bushokje praat met niemand; niet met de mensen die hem wat komen brengen, maar ook niet met de hulpverleners. Ⓒ Michel van Bergen

Alkmaar - De hulpverlening zit met de handen in het haar om een dakloze man die al maandenlang in een bushokje bivakkeert aan de statige Prinses Julianalaan in Alkmaar. De man weigert iedere vorm van hulp. Volgens Hil Rabenberg, directeur-bestuurder van daklozenstichting dnoDoen, is het een onwerkelijk beeld. „Ongemakkelijk, confronterend en triest. Dit wil je niet, en het hoeft ook niet. Er is plek voor deze meneer. Maar dan moet hij wel willen.”