Eis 2 ton Thermphos voor dood door schuld

De fabriek wordt verantwoordelijk gehouden voor het overlijden van twee werknemers in 2009. De fabriek was onvoorzichtig en laks met de veiligheidsvoorschriften om ongevallen te voorkomen. De aanklager vond het omgaan met veiligheid door het bedrijf destijds amateuristisch en onprofessioneel.

De officier van justitie noemde het incident „geen ongeval. Het was alleen de vraag wanneer zoiets zou gebeuren”.

De belangrijkste doodsoorzaak was dat in de oven waar de werknemers aan het werk waren het gassysteem niet was afgesloten. Daarnaast kon er door menselijke fouten fosfine ontstaan en waren er voor de werknemers de oven instapten geen metingen verricht. Bovendien was de ruimte niet aangemerkt als een zogenoemde besloten ruimte, zonder ventilatie.

De officier sprak van een falende veiligheidscultuur bij het bedrijf, waarbij dit soort incidenten en de gevolgen ervan op de koop toe werden genomen.

De gebrekkige veiligheidscultuur was ook een conclusie van een onderzoek van de VROM Inspectie, waarop ze in 2010 dreigde de fabriek te sluiten. Het was echter in 2012, toen de provincie Zeeland en de Arbeidsinspectie onderzoek deden, nauwelijks veranderd.

Namens Thermphos was donderdag niemand in de rechtszaal aanwezig: geen advocaten, geen curatoren en ook de directeur niet.

De rechtbank doet 18 juli uitspraak.