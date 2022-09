Kaag: ’Het is voor veel Nederlanders geen feestelijke tijd’

Dat op de valreep toch nog iets mogelijk bleek, is volgens Kaag te danken aan ’een samenspel tussen overheid, energieleveranciers en besluitvorming in Brussel’. Een gecompliceerde tijd vraagt om scherpe keuzes, zegt Kaag. „Het fundament van onze economie is nog steeds sterk. Dat fundament geeft hoop voor de toekomst en ruimte voor het heden. We kunnen dit aan.”

Kaag noemt de oorlog in Oekraïne als uitzonderlijke situatie, waardoor de energiemarkt compleet overspannen is geraakt. „We werden die ochtend wakker in een andere wereld. 2022 werd niet een jaar waarop we hoopten. Het precieze einde kennen we niet.”

„De prijzen lopen nu nog verder op, in het bijzonder op de energierekening. Het raakt iedereen, maar niet iedereen even hard. Meer dan een miljoen huishoudens dreigt niet meer rond te kunnen komen.” Kaag zegt de gevolgen te begrijpen. „Het is voor veel Nederlanders geen feestelijke tijd, verre van dat. Het kabinet komt met een pakket om de gevolgen van inflatie te verzachten.”

De minister refereert aan het prijsplafond waar het kabinet nu mee komt. „We werken aan een prijsplafond voor energieprijzen. Het is mogelijk meer te doen dan we hadden voorzien. Om zo de energierekening behapbaar te houden. Zo bieden we een beetje zekerheid, in onzekere tijden.” Dat kan de overheid 15 miljard euro gaan kosten, zegt Kaag.

Ook wil het kabinet de lasten op arbeid te verlagen, zodat werken meer loont. „Het blijft zoeken naar de balans op een heel smal koord.” Het kabinet zal niet alle mensen bereiken en niet alle gevolgen van de inflatie wegnemen, waarschuwt de bewindsvrouw. „En we moeten als politiek waken voor overmoedige besluiten. Geld dat we nu investeren in bestaanszekerheid, kan niet naar onderwijs en zorg. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen.”