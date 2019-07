Bisschop doet bizarre uitspraak over homoseksualiteit

De Cypriotische bisschop, die het woord verkondigt van de Kerk van Cyprus, deed zijn opmerkelijke uitspraken tijdens een bezoek aan een lagere school in Akaki. Net als op andere plaatsen antwoordde hij er vrijuit op vragen van oudere mensen en leerlingen over het leven, maar ook over homoseksualiteit.

Toen iemand vroeg hoe iemand homoseksueel wordt, zei Neophytos Masouras dat „het gebeurt tijdens de seks en zwangerschap van de ouders.”

„Het is het gevolg van een abnormale seksuele daad van de ouders. Met name anale seks. Sint-Porphyrios (de heilige wiens geloof de bisschop belijdt, red.) heeft gezegd dat vrouwen die daarvan genieten, dat genot doorgeven aan hun ongeboren kind.”

Veel kritiek

Een video van de uitspraken van de man ging viraal op het internet, waarna heel wat kritiek kwam uit alle hoeken van de wereld. „Het meest problematische is niet eens dat die man dat zegt”, schreef iemand op Twitter. „Maar wel dat er duizenden mensen zijn die hem geloven.”

Geconfronteerd met de kritiek nam de bisschop geen gas terug. „Ik zei gewoon wat het standpunt van de orthodoxe kerk en de opinie van de heiligen daarover is.” Sint-Porphyrios, gestorven in 1991, zei voor zijn overlijden dat homoseksuelen zo lang mogelijk single moeten blijven en moeten bidden dat hun seksualiteit verdwijnt.

Niet adopteren

Homoseksualiteit is nog steeds een bijzonder gevoelig onderwerp in Cyprus. Pas sinds 1998 is het niet meer strafbaar om een relatie te hebben met iemand van hetzelfde geslacht, maar homoseksuele koppels kunnen er bijvoorbeeld geen kinderen adopteren.