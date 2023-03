Jongen (6) die lerares neerschoot in VS niet vervolgd

Bij de schietpartij raakte de 25-jarige lerares Abby Zwerner gewond aan haar hand en bovenlichaam. De politiechef liet later die dag weten dat „hier geen sprake was van een ongeluk.” Volgens de advocaten van de lerares had zij de schutter een dag eerder straf gegeven omdat hij haar telefoon had beschadigd.

De jongen nam het wapen van zijn moeder mee naar school en vuurde dat tijdens de les gericht af. Hij werd daarvoor gearresteerd en tijdelijk ondergebracht in een instelling.

Het hoofd van het schooldistrict waar de basisschool onder valt en de conrector van de school werden na de schietpartij ontslagen.

De school bleef enkele weken na het schietincident gesloten. Ⓒ ANP

Andere leraren verklaarden dat ze meermaals hebben geklaagd over het gedrag van de jongen. Ook zouden medewerkers van de school op de dag van de schietpartij hebben gemeld dat de 6-jarige mogelijk een wapen had. De school heeft verklaard dat de tas van het kind is nagekeken, maar daarbij geen wapen werd aangetroffen.

De aanklager zei in het interview woensdag dat het OM nog onderzoekt of betrokken volwassenen, zoals de moeder van de schutter, wel vervolgd kunnen worden.