'Kwaliteit zorg in buitenland niet altijd goed'

"Aan de Costa Brava treft je duizenden Nederlanders aan die er wonen of vakantie vieren. Vandaar mijn waarschuwing. Tijdens mijn vakantie aldaar kwam ik zwaar ten val. In de ambulance naar een stadje dertig kilometer verderop had ik al van alles voorgesteld wat er evt. gebroken zou kunnen zijn. Euforisch was ik, toen de arts ons kwam vertellen dat er niets gebroken was. Maar de pijnen waren zo hevig, dat ik de volgende dag een plaatselijke arts liet komen voor een dubbele controle. Hij stelde me gerust. Geen paniek, het ging alleen maar om pijn. We zijn wat langer gebleven, maar moesten toch op een gegeven moment weer in de auto naar huis. Het werd een helse rit met veel extra overnachtingen in diverse hotels.

Nu zes weken later blijkt bij nieuwe foto’s dat ik wervels, een pols en mijn stuitje heb gebroken. De tijd om het keurig te laten aangroeien is helaas verstreken met alle gevolgen van dien. Foto’s in het buitenland zijn niet van dezelfde kwaliteit als hier, daarom was er niets op te zien. Laat dus altijd bij thuiskomst meteen nieuwe foto’s maken."

Mw. G.A.M.F. Lawa

