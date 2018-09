Kuslimiet op luchthaven

In een brief aan de Huffington Post legt vliegvelddirecteur Søren Svendsen uit dat de limiet niet is ingesteld omdat passagiers daar te lang afscheid namen en zo hun vlucht misten. Reizigers parkeerden er vaak hun auto, hetgeen voor overlast zorgde. Vandaar de 'kuslimiet'.

De speciale 'kiss and goodbye zone' is al zo'n vijf jaar in gebruik op Aalbirg Airport.