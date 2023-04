Dalai Lama (87) onder vuur nadat kusfilmje met kind viraal gaat: ’Ik plaagde op speelse manier’

„Zijne Heiligheid wil zijn excuses aanbieden aan de jongen en zijn familie, maar ook aan zijn vele vrienden over de hele wereld”, schrijft de spiritueel leider in een verklaring op Twitter. „Zijne Heiligheid plaagt vaak mensen op een onschuldige en speelse manier.”

Volgens The Guardian vond het incident al eind februari plaats, echter circuleert het fragment pas sinds dit weekend op internet en heeft inmiddels al een miljoen weergaven. Het regent dan ook reacties van mensen die walgen van de beelden. „Dit is ziekelijk”, „Goor”, „Vieze kerel” en „Ik hoop dat hij wordt opgepakt”, luidt het op Twitter.

Ook in 2019 kwam de Dalai Lama al in opspraak. Hij zei toen dat een mogelijke vrouwelijke spiritueel leider van het Tibetaans boeddhisme in de toekomst „aantrekkelijker” moest zijn. Naar eigen zeggen was dat een grapje, maar ook hiervoor bood hij later zijn excuses aan.

In 2018 kwam de Dalai Lama nog naar Nederland om te praten met slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren.