ABC breidt uit met eBooks

Volgens ABC vroegen veel klanten in de winkel naar digitale boeken. „Ze willen graag loyaal blijven en bij ons blijven kopen, maar de mogelijkheid om eBooks te kopen was er tot nu toe niet”, aldus Lynn Kaplanian-Buller, mede-eigenaar van ABC.ABC’s eBookaanbod bevat ePubs en pdf’s, voorzien van Adobe DRM, die op Amazon’s Kindle na via alle devices toegankelijk zijn. De met Adobe DRM beveiligde eBooks zijn ook met behulp van een app als Bluefire op iPhone of iPad te installeren. eReaders biedt ABC niet aan.

Kaplanian: „De markt is te verbrokkeld. Bovendien verwacht ik dat tablet en smartphone uiteindelijk de toekomst hebben.”Volgens ABC is uit diverse onderzoeken gebleken dat veel lezers na de aanschaf van eBoeken hun favoriete boeken alsnog in de papieren versie kopen, om in de boekenkast te zetten of cadeau te geven.