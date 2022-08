Asielakkoord in de maak

Hij denkt dat er alsnog mensen buiten de poorten zullen slapen. Van der Burg is druk in overleg met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert vrijdag volgens hem nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad. De Groningse burgemeester Koen Schuiling wil dat er vanaf vrijdag geen asielzoekers meer buiten slapen, vertelde hij eerder deze week.

Het kabinet voelt de druk om met een doorbraak te komen en een einde te maken aan de grote problemen die rond het aanmeldcentrum in Ter Apel spelen, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). „De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen.”

Coalitiepartijen liggen mijlenver uit elkaar

Dat is behoorlijk ingewikkeld, omdat VVD, D66, CDA en CU mijlenver uit elkaar liggen als het gaat om asiel. Volgens een betrokkene bij de onderhandelingen willen de partijen tijdens overleg met regelmaat zelfs het tegenovergestelde. Vooral strengere maatregelen om instroom te beperken zouden slecht vallen bij D66 en CU.

Nacht na nacht slapen honderden mensen buiten het aanmeldcentrum. Hulporganisaties die normaal in conflictgebieden en ontwikkelingslanden werken, schieten te hulp. Ook internationaal neemt de kritiek toe op de situatie in Ter Apel. „Laten we alsjeblieft hopen dat we er vandaag uitkomen en tot maatregelen komen”, zegt De Jonge voorafgaand aan de ministerraad.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemt het ’mensonterend om te zien dat in een land als Nederland mensen gedwongen zijn om buiten te slapen’, zoals bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet staat dan ook voor een ’enorme opgave’, aldus de D66-bewindsvrouw.

Statushouders

Een van de problemen in de keten is dat statushouders, vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen, niet goed doorstromen uit de centra: er is een tekort aan woningen voor deze groep, waardoor zij bedden bezet houden. Ook op het terrein van woonminister De Jonge worden dus maatregelen verwacht.

Het kabinet is onder meer van plan om gemeenten voorafgaand aan opvang al te betalen, waardoor die gemeenten financieel comfort wordt geboden. Dat is nodig omdat zij de broodnodige opvangplaatsen moeten bieden. Per 1 oktober stopt crisisnoodopvang, waardoor het kabinet met spoed met de pet langs moet voor extra plaatsen, terwijl er al een enorm tekort is.