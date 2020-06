Half jaar cel voor ’laatbloeiende’ slipjesdief Singapore

Ook dat was niet de eerste keer dat Lee Chee Kin op zoek was naar intieme dameskleding. Sinds 2018 heeft de man zeker dertig keer damesondergoed gestolen uit huizen en tuinen van mensen, blijkt uit zijn dossier bij de rechtbank. De politie trof tijdens een inval bij hem thuis vorig jaar meer dan honderd beha’s aan.

De voormalige parttime acteur had bekend dat hij in mei de lockdownregels had overtreden door zonder goede reden en mondkapje zijn huis te verlaten. Ook gaf hij toe diefstal te hebben gepleegd en dat hij zich zonder toestemming in de huizen en tuinen van mensen had begeven. Dat zijn advocaat hem als een „laatbloeier” omschreef mocht niet baten. De rechter veroordeelde de recidivist tot 23 weken cel.

De openbaar aanklager stelde dat Lee „de beha’s en slipjes uitkoos afhankelijk van het uiterlijk” en daarna gebruikte „voor zijn eigen seksuele bevrediging.”

De autoriteiten in Singapore stelden begin april strenge maatregelen in tegen de verspreiding het nieuwe coronavirus. Scholen en kantoren werden gesloten, en inwoners mochten alleen nog voor essentiële zaken hun deur uit.