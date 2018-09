'Tankopslagbedrijf Odfjell moet sluiten'

Maandag werd duidelijk dat Odfjell wederom een aantal incidenten heeft verzwegen voor de inspectiediensten. Daarnaast kreeg het bedrijf een dwangsom van 850.000 euro opgelegd omdat het tanks gebruikte waarvan niet duidelijk was of ze veilig waren. Het bedrijf werd vorig jaar zo goed als stilgelegd naar aanleiding van verscheidene incidenten.

,,Mede omdat de burgemeester een man is die zaken doet op basis van vertrouwen, moet hij nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Het vertrouwen in Odfjell is wat ons betreft tot onder nul gedaald’’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. ,,Het is ongelooflijk dat dit bedrijf tot op de dag van vandaag Russische roulette blijft spelen met de veiligheid van haar eigen werknemers en omwonenden.''

De incidenten die kort geleden zijn geconstateerd, worden nader onderzocht. Dat vertelde havenwethouder Jeannette Baljeu woensdagavond tijdens een commissievergadering over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de praktijken rond Odfjell. Die constateerde half juni dat Odfjell 12 jaar lang doormodderen en toezichthouders afscheepte met lege beloften.

Het bedrijf had lak aan de wet- en regelgeving en mede daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar. Door de goede relaties met het bedrijf te onderhouden, hoopte de Milieudienst Rijnmond (DCMR) de veiligheid bij Odfjell te waarborgen. Maar veilig op het bedrijf in de Rotterdamse haven was het allerminst, concludeerde de OVV in het rapport Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000-2012.