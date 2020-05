Minister: coronatest voor iedereen bij GGD hopelijk in juni

„Omdat we waarschijnlijk hele grote groepen gaan testen. Dat zijn we nu met de GGD’s aan het regelen.” Het kabinet streeft ernaar om in juni - bij voorkeur 1 juni - iedereen met klachten te kunnen testen op het coronavirus, terwijl dat nu nog niet kan. „Dat is van belang omdat we als het virus begint op te lieren het vuurtje gelijk kunt uittrappen. Daarom moeten we iedereen testen.”

De CDA-bewindsman benadrukt dat ook huisartsen kunnen worden benaderd voor een test. „Mensen met ook andere klachten zullen vaak hun eigen huisarts de voorkeur geven, dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt ook nu al, mensen met een kwetsbare gezondheid worden al getest.” Coronagezant Sijbesma liet eerder aan De Telegraaf weten dat er in juni 30.000 testen per dag kunnen worden gedaan.

GGD’en, laboratoria en leveranciers zeggen daar klaar voor te zijn. „Daarmee krijgt Nederland een zeer ruimhartig testbeleid in vergelijking met andere landen”, legt voormalig DSM-topman Sijbesma uit. „Genoeg om bijna alle Nederlanders met klachten te testen.”