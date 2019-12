Doodstraf voor oud-president Musharraf van Pakistan

Oud-generaal Musharraf (70) kwam in 1999 door een staatsgreep aan de macht. Van 2001 tot en met 2008 was hij president. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Dubai

De voormalige dictator werd bij verstek veroordeeld. Hij verblijft sinds 2016 in Dubai, waar hij medisch wordt behandeld. Hij heeft nog geen enkele zitting van zijn zaak, die zes jaar heeft geduurd, bijgewoond vanwege zijn gezondheid. Hij kan nog in beroep tegen de straf.

Musharraf toonde zich een loyaal bondgenoot van de VS na de aanslagen in dat land van 2001. In 2008 werd hij gedwongen af te treden waarmee hij een afzettingsprocedure voorkwam.