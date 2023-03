EU-topambtenaar overgeplaatst na rel over gratis business class tickets naar Qatar

De tripjes met Qatar Airways werden deels gemaakt op het moment dat de Europese Commissie met het staatje onderhandelde over een lucratief luchtvaartverdrag.

Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) bevestigt woensdag dat de Eurocommissarissen hebben besloten om de hoogste ambtenaar op het gebied van transport over te plaatsen naar een adviesfunctie bij de dienst die gaat over ‘internationale partnerschappen’.

„Hololei heeft zelf verzocht om een overplaatsing’, stelt de Belgische Eurocommissaris.

Commotie

De affaire zorgt al weken voor veel commotie in Brussel. De Europese Commissie stelt dat Hololei geen regels heeft overtreden, maar heeft de regels voor gratis tripjes wel aangepast.

Opvallend is dat de topambtenaar zelf mocht oordelen of er sprake was van een belangenconflict. Volgens Brussel was hij zelf niet rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen met Qatar, zijn ambtenaren wel.

De Europese Ombudsman kondigde onlangs een onderzoek aan naar de gang van zaken. Dinsdag had Hololei nog een ontmoeting met KLM-bonden over de krimpplannen voor Schiphol.

’Qatargate’

Qatar zelf ligt in Brussel onder een vergrootglas vanwege het omkoopschandaal ‘Qatargate’. Meerdere linkse Europarlementariërs zitten in voorlopige hechtenis vanwege mogelijke betrokkenheid bij omkooppraktijken door Qatar en Marokko. Meerdere EU-lidstaten hebben besloten om lopende het onderzoek het luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar op te schorten.