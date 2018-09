Verrassend nieuw

In 1994 bezocht ik Auckland voor de eerste keer en was alles behalve onder de indruk van Nieuw-Zeelands grootste stad. Terry Hobin, die wandelingen door de stad organiseert, kan zich het goed voorstellen, als ik tegen hem zeg dat Auckland nou niet de meest mooie stad en misschien zelfs een beetje saai is. „Maar ik zal je laten zien dat er met name in de afgelopen vijftien jaar een ware metamorfose heeft plaatsgevonden en het stempel fraai beter op z’n plaats is”, klinkt het veelbelovend uit zijn mond. En hij kan het weten. Decennia geleden is hij vanuit Groot-Brittannië naar Nieuw-Zeeland verhuisd en hij heeft die metamorfose van de stad van dichtbij meegemaakt.

We hebben afgesproken bij misschien wel het meest markante gebouw van de stad: het Ferry Building. Dit edwardiaanse barokgebouw is vooral een belangrijk vervoerscentrum, met veerboten naar de fraaie buitenwijk Devonport of het heerlijke Waiheke Island. Het zand- en baksteengebouw is precies honderd jaar oud. De rest van de wijk langs de kade is volstrekt nieuw. Een deel van de vervallen haven is omgetoverd tot gezellig uitgaanscentrum met een paar architectonische hoogstandjes. De Princess Wharf, waar de overzeese cruises aanleggen, is volgebouwd met restaurants, bars en het fraaie Hilton Hotel, gebouwd in de vorm van een schip. Nog geen honderd meter verder begint de Viaduct Harbour. Dit voormalige industriegebied werd voor de America’s Cup van 1999-2000 ontwikkeld tot een uitgaanswijk van formaat.

Zeilgek

Nieuw-Zeeland is een zeilgekke natie; niet voor niets wordt Auckland ook wel de Stad der Zeilen genoemd. In 2000 verdedigde Team Nieuw-Zeeland de America’s Cup – de heilige graal in de zeilwereld – die het in 1995 had veroverd. Om de komst van de zeilelite luister bij te zetten, ging Viaduct Harbour volledig op de schop, met als resultaat een prachtige nieuwe wijk. Sportevenementen blijken belangrijk impulsen voor de stad. Het WK rugby, dat in 2011 in Nieuw-Zeeland werd georganiseerd, en de Volvo Ocean Race, die Auckland in maart 2012 aandeed, zorgden ook voor de ontwikkeling van nieuwe en gezellige (uitgaans)wijken.

Ook hartje binnenstad heeft een ware metamorfose ondergaan met de bouw van de Sky Tower in 1997. Je kunt hem niet missen. Vanuit welke kant je Auckland ook benadert, de Sky Tower is hét beeldbepalende bouwwerk van Auckland. Met 328 meter hoogte is het bovendien het hoogste vrijstaande gebouw van het zuidelijk halfrond en nummer veertien op de wereldranglijst van hoge gebouwen. „En misschien nog wel belangrijker, hij heeft de Sydney Tower overtroffen met drieëntwintig meter. En dat telt down-under”, zegt Terry met een grote lach op zijn gezicht. De rivaliteit tussen de buren Australië en Nieuw-Zeeland is immers nog steeds groot. De in 1997 geopende toren is onderdeel van het SKYCITY Auckland casinocomplex en speelt niet alleen een belangrijke rol in de telecommunicatie, maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste toeristische attracties van de stad én van Nieuw-Zeeland.

Oude wijken

Na alle moderne en nieuwe stadsdelen neemt Terry me mee naar de oude wijken van de stad. En daar is hij op zijn best. We lopen in de omgeving van Queen Street door steegjes die niet op de kaart staan en ontdekken een andere, verrassende kant van Auckland die je als bezoeker zelf niet zo snel zult vinden. Zo zien we een herenclub voor de maatschappelijke elite. Premiers van het land waren automatisch lid, totdat Helen Clark als eerste vrouwelijke premier van Nieuw-Zeeland aantrad en de herenclub op zijn grondvesten deed schudden. Bij Albert Park speelt niets van rangen en standen. Hier kun je zowel studenten als overheidsambtenaren treffen van de nabijgelegen universiteit en Old Government House.

De rondleiding van Terry geeft een uitstekende indruk van het Auckland van de Europese kolonisten. Maar voor de komst van de Pâkehâ (de blanken) werd het gebied van Auckland al eeuwenlang bewoond door de Maori’s. De Maori-geschiedenis en -cultuur liggen niet voor het oprapen in Auckland. De urbanisatie heeft erin geresulteerd dat de Maori’s hun grond in de metropool zijn kwijtgeraakt aan de oprukkende stad. Voor de Maori-cultuur moet je tegenwoordig in het Auckland War Memorial Museum zijn. Of op stap gaan met Prince Davis van de Maoristam Ngati Whatua – een van de elf resterende stammen in Auckland. Voor het bureau Tamaki Hikoi organiseert hij wandelingen waarbij het Maori-erfgoed niet alleen wordt doorgeven aan zijn verwesterde stamleden, maar ook aan geïnteresseerde toeristen; eigenlijk verplichte kost voor elke bezoeker aan Auckland. En als je uitzicht en cultuur wilt koppelen, is de Mount Eden Walk een aanrader. De 196 meter hoge vulkaan is het hoogste natuurlijke punt van de stad en biedt een geweldig uitzicht. Prince verwelkomt je met de hongi, de typisch Maori-groet, waarbij je neus en voorhoofd tegen elkaar drukt. Vanaf deze sublieme plek vertelt Prince Davis de Maori-cultuur in een notendop.

Na het afscheid van Prince blijf ik nog even alleen op Mount Eden achter. Ik betrap me erop, dat ik deze stad met een totaal ander gevoel ga verlaten. Fraai is inderdaad een veel beter woord voor Auckland.

Reiswijzer

Auckland ligt op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland en is onbetwist de grootste stad van het land. Vele vliegmaatschappijen vliegen vanuit Amsterdam met een tussenstop in Azië of de Verenigde Staten naar Auckland. Reken op zo’n 24 uur zuivere vliegtijd. Als je een bezoek aan Nieuw-Zeeland met Australië wilt combineren, is het aan te bevelen om met Qantas Airways te vliegen. (www.qantas.com.au) De seizoenen zijn door de ligging op het zuidelijke halfrond tegenovergesteld aan de onze. Het tijdverschil bedraagt +10 uur (in onze zomertijd) of +12 uur (in onze wintertijd). Voor een bezoek aan Nieuw-Zeeland is geen visum noodzakelijk. Een paspoort dat nog drie maanden geldig na de reis is voldoende. Voor meer informatie: www.newzealand.com en www.aucklandnz.com. Andere interessante websites: www.tamakihikoi.co.nz (Maoritours), www.360discovery.co.nz (hop-on, hop-off tours door de haven), www.explorenz.co.nz (Explore NZ), www.aucklandmuseum.com (Auckland War Memorial Museum) en www.aucklandwalks.co.nz (Auckland Walks).

Bijzondere accommodaties

In Auckland zijn talrijke accommodaties in alle prijsklassen. Een mooie en moderne accommodatie is het SKYCITY Grand Hotel, naast de Sky Tower (www.skycityauck8land.co.nz). Als je het meer in de combinatie van historie én luxe zoekt, is het Heritage Hotel Auckland een aanrader (www.heritagehotels.co.nz). Oorspronkelijk was dit het warenhuis voor de boeren. Inmiddels is het enorme gebouw volledig gerenoveerd, zonder daarbij het verleden teniet te doen. Zo heeft men de oorspronkelijke muren laten staan, waarbij de binnenplaats een prachtig atrium is geworden met een glazen overkapping. Tot slot is het Auckland Hilton een bijzondere overnachtingsplek. Het is gebouwd in de vorm van een schip en vanuit je kamer kijk je zo in de cabines van de cruiseschepen, die voor de deur afgemeerd liggen (www.hilton.com).

Eten en uitgaan

Auckland wordt omringd door twee oceanen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het menu vooral veel vis prijkt. The Viaduct is the place to be. Hier vind je de beste restaurants en winkels en duurste appartementen van Auckland. Als je eens op een bijzondere manier uit eten wilt gaan, is de culinaire zonsondergangcruise van Explore NZ een aanrader. Vanuit The Viaduct vertrek je aan het einde van de middag voor een 2,5 uur durende boottocht door de haven, waarbij je niet alleen de fraaie zonsondergang meepikt, maar bovendien ontspannen aan boord geniet van het beste eten en Nieuw-Zeelandse wijnen. De kwaliteit is gegarandeerd, want het eten wordt bereid door het beroemde Kermadec-restaurant.

Het water op

Om de Stad der Zeilen te verkennen, moet je ook beslist het water op. Rondom de Hauraki Gulf en Auckland Harbour is een grote hoeveelheid attracties. 360Discovery biedt een hop on, hop off-systeem aan. Met een dagkaart en kunt je in- en uitstappen zo vaak je wilt. Ook hier is het van belang dat je van tevoren uitkiest wat je wilt zien.

In ieder geval mogen Kelly Tarlton’s Underwater World en Rangitoto Island niet ontbreken.

Kelly Tarlton’s heeft een tunnel door het aquarium, een rit met een Snow Cat door een subantarctisch landschap met pinguïns en een replica van de hut van Zuidpoolontdekkingsreiziger Robert F. Scott.

Op Rangitoto Island verrijst een 260 meter hoge vulkaan, de grootste van de in totaal vijftig vulkanen rond Auckland.