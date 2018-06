Vraag naar vliegreizen neemt toe

De vraag nam in alle regio's toe, geleid door het Midden-Oosten en Afrika. Daar steeg de vraag respectievelijk met 11,7 procent en 9,8 procent. In Europa kwam de groei uit op 5,6 procent, in Azië op 3,7 procent, in Noord-Amerika op 3 procent en in Zuid-Amerika nam de vraag met 7,9 procent toe.

Optimisme

Volgens IATA-topman Tony Tyler is het zakenklimaat in het passagiersvervoer sinds medio vorig jaar verbeterd en zijn er tekenen dat de eurozone wat verbetering laat zien. ,,De omstandigheden blijven uitdagend, maar er zijn redenen voor optimisme in de tweede helft van het jaar'', aldus Tyler.