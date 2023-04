OM vervolgt agent die bij A32 schoot op trekker bestuurd door Jouke (16)

Er is nog geen zittingsdatum bekend, meldt het OM. De zaak wordt behandeld door de zogeheten blauwe kamer, hier belanden zaken van opsporingsambtenaren.

Het OM wijst er verder op dat op sociale media een naam en foto rondgaan van een politieman die „ten onrechte” wordt gelinkt aan het schieten. „Het gaat niet om de verdachte in deze zaak.”

De bewuste dinsdagavond 5 juli waren er demonstraties tegen het stikstofbeleid. Een aantal bestuurders van trekkers wilde niet vertrekken toen de agenten daarom vroegen. Meerdere agenten vonden de situatie volgens de politie „zo dreigend” dat ze hun wapen trokken. Een van hen dacht dat een trekker op hem in wilde rijden en schoot op de cabine. De kogel kwam terecht in de deurstijl. De 16-jarige jongen werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar later werd geoordeeld dat dit onterecht was.

Politie over vervolging agent: objectieve controle belangrijk

De „objectieve controle” op het handelen van de politie door de rechtbank is belangrijk. Dit zegt de politie over het nieuws dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de agent te vervolgen die in de zomer van vorig jaar tijdens boerenprotesten schoot op een trekker.

„Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving”, zegt de politie. „Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega’s is de impact groot.”

De zogeheten blauwe kamer van de rechtbank Midden-Nederland behandelt de kwestie. Hier belanden zaken tegen opsporingsambtenaren. „Aangezien het aan de rechter is om een uitspraak te doen over het handelen van de agent reageren wij tot die tijd niet inhoudelijk op deze zaak”, aldus de politie.