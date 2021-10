Broekers-Knol: opvang helemaal vol, enkele honderden asielzoekers overnachten op veldbedden en stoelen in Ter Apel

Enkele honderden mensen zouden op veldbedden en stoelen moeten overnachten in de Groningse opvang. „Omdat er opeens een enorme toeloop is”, reageert Broekers bevestigend. „Ik heb iedere dag overleg met mensen om te zorgen dat dat niet voorkomt. Daar wordt hard aan gewerkt.” Ze bevestigt dat de Tweede Kamer nog niet is geïnformeerd. „Er is een brief onderweg.”

Het precieze aantal dat op veldbedden en stoelen heeft moeten slapen, wil ze niet noemen. „Dat doet er niet toe. Maar we moeten geen mensen in de nachtopvang hebben voor wie geen plek is.” Het probleem is dat de instroom veel groter is dan verwacht, voert de bewindsvrouw aan. „Er zitten bovendien 11.000 statushouders in de opvang. Gemeenten en provincies werken er hard aan om ze te plaatsen. Langzaam gaat dat de goede kant op.”

Afghanen

Met een uitpuilende vreemdelingenopvang en duizenden Afghanen die deze kant op willen komen moet in politiek Den Haag ook nog een knoop worden doorgehakt over het aantal dat Nederland kan opvangen. Na pijnlijke schattingen van staatssecretaris Broekers - zo’n 100.000 vluchtelingen rekende ze dit weekend voor in het AD - durft niemand zijn vingers meer te branden aan de selectie. Vrijdag zou de ministerraad daarover een knoop willen doorhakken.

Broekers erkent wel zich nog altijd grote zorgen te maken over opvang in Nederland en de beperkte capaciteit. „Ik maak me zorgen over de opvangcapaciteit voor asielzoekers in Nederland. We willen opvang zo fatsoenlijk mogelijk doen, maar dat betekent niet dat ik me daar geen zorgen over maak.”

De bewindsvrouw geeft toe dat crisisopvang nodig is als er komende dagen nog onvoldoende plek is. „Alles zit vol.”