Bloedbad voorkomen dankzij heroïsche taxichauffeur Vierde arrestatie na terreuraanslag Liverpool

Vlak na de ontploffing vloog de taxi meteen in brand. De chauffeur David Perry (kleine foto) wist op tijd te ontkomen, de aanslagpleger kwam om het leven.

LIVERPOOL - De Britse politie heeft een vierde verdachte gearresteerd rondom de terreuraanslag in Liverpool op zondagochtend. Een man blies zichzelf op in een taxi voor een vrouwenziekenhuis in de stad. Het vermoeden bestaat dat hij de bedoeling had om de Dodenherdenking in het centrum van diezelfde stad te ontwrichten.