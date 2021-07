Baasje corona? ’Vermijd dan je poes’

Broens en collega’s onderzochten de testresultaten van 156 honden en 154 katten uit 196 huishoudens. Ze presenteerden de bevindingen op een Europees congres over microbiologie en besmettelijke ziekten.

Zes katten en zeven honden testten positief op corona en 31 katten en 23 honden op antilichamen. Acht katten en honden die in dezelfde huizen woonden als de positief op corona geteste dieren, werden ook onderzocht en bleken negatief. Toch komt corona dus regelmatig voor bij dieren van mensen met de ziekte. En hoewel uit het onderzoek nog geen overdracht van huisdier op mens is gebleken en de rol van huisdieren bij de pandemie vooralsnog verwaarloosbaar lijkt, moet men volgens Broens het zekere voor het onzekere nemen.

Poes niet op zolder

Nu we de mens-op-mens-besmetting met redelijk succes te lijf gaan, moeten we volgens haar niets aan het toeval overlaten. „Dus als je in isolatie gaat op zolder, laat de poes daar dan ook niet komen, maar laat het dier bij de andere huisgenoten elders in huis. Veel mensen behandelen hun huisdieren als gezinsleden, doe dat dan ook als je besmet bent.”

Huisdieren mee naar bed nemen, zoals veel baasjes doen, vindt Broens altijd al erg onverstandig. Dieren worden overigens zelf meestal niet ziek van corona, op uitzonderingen na.