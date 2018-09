Aardschok in Groningen

Het epicentrum was in Garrelsweer in de gemeente Loppersum, op 3 kilometer diepte.

De aardbeving was om 1.05 uur. Op Twitter meldden mensen uit de wijde omgeving van Garrelsweer de beving gevoeld te hebben, onder andere in de stad Groningen, Uithuizen en Hoogezand-Sappemeer. Volgens het KNMI hebben inmiddels zo'n 50 mensen op de website van het KNMI een formulier ingevuld waarmee ze aangeven de aardbeving te hebben gevoeld. Rond 9 uur waren bij de NAM 15 meldingen over schade binnengekomen.

Juist woensdag bezoekt minister Kamp van Economische Zaken het aardbevingsgebied in Groningen, in verband met de gaswinning en de ophef die daarover is ontstaan. In januari werd duidelijk dat er meer en zwaardere aardbevingen voor kunnen gaan komen in het gebied.

Tot nog toe werd aangenomen dat de trillingen niet sterker zouden worden dan 3,9 op de schaal van Richter. Maar in de toekomst kan de kracht van een beving bij het Groningen-veld wel eens uitkomen op 4 tot 5. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aardbevingen.