Jonge tieners gezocht voor antihomogeweld

De mishandeling was vlakbij de parkeerplaats van het winkelcentrum, aan de zijde van de Franklin D. Rooseveltlaan. Ⓒ Google Maps

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven is op zoek naar jongens tussen de 12 en 14 jaar die afgelopen woensdag een man op straat vlakbij een winkelcentrum in de wijk Woensel hebben mishandeld. De man werd daar zonder aanleiding geschopt en geslagen door waarschijnlijk vijf jonge mannen, onder wie de twee jonge tieners. Het slachtoffer zelf vermoedt dat hij in elkaar is geslagen omdat hij homoseksueel is, vertelde hij aan Omroep Brabant.