’Hogere temperaturen dan normaal’ Meteorologen: grote kans op warme zomer met plensbuien

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Amsterdam - We mogen ons verheugen op een warme zomer, waarbij de hitte regelmatig wordt afgestraft door plensbuien. De kans daarop is vrij groot, zeggen althans de meteorologen van Weeronline, en ze zijn in goed gezelschap.