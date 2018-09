Mursi laat deadline verlopen, Tahrirplein vol

Tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Mohammed Mursi zijn dinsdag opnieuw massaal de straten van Caïro opgegaan in verband met het ultimatum van oppositiegroep Tamarod (Rebellie), dat om 17.00 uur is verlopen. Duizenden tegenstanders van Mursi hebben zich op het Tahrirplein verzameld, terwijl zijn medestanders op andere plekken in de hoofdstad betogen.