Wildvreemde betaalt kerstboodschappen van ’overweldigde’ vrouw

„Ik was helemaal overweldigd. Ik moest even gaan zitten en ben in huilen uitgebarsten”, zo vertelt Fletcher aan Liverpool Echo. „Ik denk dat iedereen wel eens zo’n jaar heeft dat alles fout gaat.”

Volgens de caissière maakte de liefdadigheid van het meisje deel uit ’12 Days Christmas Kindness’, een actie waarbij je voor kerst iets aardigs doet voor een wildvreemd iemand.

Fletcher plaatste een foto van het bonnetje op Facebook in de hoop in contact te komen met haar redder in nood zodat ze haar kan bedanken. Bij het bonnetje, waarop te zien is dat haar boodschappen zo’n 75 euro kostten, schrijft ze: „Ik weet niet wie je bent, maar ik kan je niet genoeg bedanken. Je bent een heel bijzonder mens.”

Fletcher heeft tot nu toe nog niet kunnen achterhalen wie het meisje is.