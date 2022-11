’Nederlander vastgebonden, beroofd en neergestoken op Malta’

Verschillende media op het Zuid-Europese eiland schrijven over de aanval. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de zaak. „Er is bij ons in ieder geval geen verzoek om consulaire bijstand binnengekomen”, meldt een woordvoerder. Dat is ook niet verplicht voor staatsburgers.

Onze landgenoot werd slachtoffer van de mesaanval in Naxxar, een plaats in het noorden van Malta, nabij het centrale plein Pjazza Toni Bajada. Een politiewoordvoerder vertelde in eerste instantie aan het Maltese medium Newsbook dat de Nederlander, die in de plaats San Ġwann woont, gewond is geraakt tijdens een ruzie die hij had met een Servische man.

In een latere verklaring zei de politie echter dat hulp was gevraagd nadat een man had ingebroken in een woning waar de Nederlander en een 29-jarige Franse vrouw verbleven. Die locatie is vlak bij de plek waar onze landgenoot zelf normaal verblijft.

In shock

De aanvaller zou, zo meldt ook het medium Independent, beide aanwezigen hebben vastgebonden en geld hebben geëist, terwijl hij hen bedreigde met een wapen. De man stak de Nederlander uiteindelijk neer en ging ervandoor met een geldbedrag en andere waardevolle voorwerpen. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de Nederlander werd behandeld aan zijn verwondingen. De vrouw raakte in shock.

De spullen van de verdachte die de politie op Malta in beslag nam. Ⓒ Politie Malta

Een man die voldeed aan de beschrijving van de slachtoffers, werd korte tijd daarna, nadat de hulpdiensten waren gealarmeerd, aangehouden in de straat Triq San Pawl, niet veel verder. Hij probeerde een tas in een voortuin te verstoppen toen hij besefte dat er agenten in de buurt rondliepen die naar hem op zoek waren. Zij hielden de man aan en stelden meteen een onderzoek in.

In de tas vonden de agenten onder meer een vuurwapen. Ook bleek dat de vermeende aanvaller in een auto reed zonder kentekenplaten. Die had hij in de buurt geparkeerd. In het voertuig werd een mes aangetroffen. De 26-jarige Serviër is meegenomen voor verder verhoor.