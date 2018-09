IFJ roept op tot vrijlating Nederlands paar

Ook wil de IFJ dat de veiligheidsinstanties in Jemen beter hun best doen om het Nederlandse echtpaar vrij te krijgen, en om een einde te maken aan ontvoeringen van journalisten in het land.

In het begin van de tweede week van juni is het paar door gewapende mannen meegenomen uit hun huis in de hoofdstad Sanaa. Het is nog niet bekend wie de ontvoerders zijn en of ze geld willen of politieke druk willen uitoefenen op de regering van het armste land van het Arabische schiereiland. Ook is onduidelijk waar de twee worden vastgehouden.