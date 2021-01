Kamer debatteert over zwabberend vaccinatiebeleid kabinet

Verslaggever Valentijn Bartels volgt het debat. Zijn tweets volg je onderaan dit bericht.

Het kabinet wijzigde maandag voor de zoveelste keer de vaccinatiestrategie. Dat gebeurde na druk vanuit de ziekenhuizen die het water aan de lippen staat nu er zo veel personeelsleden uitvallen met coronaverschijnselen.

Ziekenhuismedewerkers stonden niet vooraan in de rij om een prik te ontvangen. Dat is nu alsnog het geval voor artsen, verpleegkundigen en ambulancebroeders die midden in de coronastorm staan.

Woensdag wordt gestart met inenten tegen corona. Dat is twee dagen eerder dan het kabinet eerder nog aangaf. De verwachting is nu dat iedereen die een prik wil hebben eind september gevaccineerd is.

’Vertrouwen kwijt’

Minister de Jonge (Volksgezondheid) erkent inmiddels dat Nederland sneller met vaccineren had kunnen starten als hij anders had gehandeld. Nederland start als laatste EU-land. PVV-leider Wilders vindt dat beschamend, liet hij al weten. Hij ziet liever dat De Jonge plaatsmaakt voor een ander. „Ik ben het vertrouwen in hem kwijt.”

Ook de rest van de Tweede Kamer heeft nog een appeltje te schillen met de coronaminister. Het constant wijzigende prikbeleid kan op weinig enthousiasme rekenen in de oppositie. Vers in het geheugen ligt het vorige coronadebat met De Jonge. Hij joeg menig Kamerlid de gordijnen in door geen antwoord te geven op relevante vragen en ze via een woordenbrij te omzeilen. Ook zijn bokkige, weinig meewerkende houding viel op. Zelfs in de coalitie ijlt dat nog na.