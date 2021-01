Kamer neemt kabinet onder vuur om zwabberend vaccinatiebeleid

Verslaggever Valentijn Bartels volgt het debat. Zijn tweets volg je onder aan dit bericht.

Het kabinet wijzigde maandag voor de zoveelste keer de vaccinatiestrategie. Dat gebeurde na druk vanuit de ziekenhuizen die het water aan de lippen staat nu er zo veel personeelsleden uitvallen met coronaverschijnselen.

Ziekenhuismedewerkers stonden niet vooraan om een prik te ontvangen. Dat is nu alsnog het geval voor artsen, verpleegkundigen en ambulancebroeders die midden in de coronastorm staan.

Woensdag begint Nederland met inenten tegen corona. Dat is twee dagen eerder dan het kabinet eerder nog aangaf. De verwachting is nu dat iedereen die een prik wil hebben eind september is gevaccineerd.

’Vertrouwen kwijt’

Minister de Jonge (Volksgezondheid) erkent inmiddels dat Nederland sneller met vaccineren had kunnen starten als hij anders had gehandeld. Nederland begint als laatste EU-land. PVV-leider Wilders vindt dat beschamend. „Deze kerst zal de geschiedenis in gaan als de totale afgang van Nederland.” Hij ziet liever dat De Jonge plaatsmaakt voor een ander. „Met deze pandemie kunnen we ons geen gezwabber, geen falen, geen Hugo de Jonge veroorloven. Ik zeg het vertrouwen in hem op.”

GL-leider Klaver vindt ook: „Er is een probleem met het functioneren van deze minister. Ik spreek daar de premier op aan.” Hij wil dat de zorgminister onder curatele komt van Rutte.

Verkeerde paard

De kritiek op De Jonge komt niet alleen vanuit de oppositie, getuige de sneer van D66-fractieleider Rob Jetten. „De minister heeft op één paard gewed, het verkeerde.” Hij verwijst daarmee naar het vaccin van AstraZeneca, waarvan Nederland er het meest (11,7 miljoen) heeft ingekocht. In plaats daarvan komt het complexe vaccin van BioNTech/Pfizer (8,4 vaccins voor 4 miljoen mensen) als eerste beschikbaar. Het vaccin van Moderna, waarvan ook twee prikken nodig zijn, is het tweede vaccin dat wordt goedgekeurd.

’Eventualiteiten’

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff verwijt De Jonge dat hij geen verschillende scenario’s heeft uitgewerkt. De minister heeft dat naar eigen zeggen niet gedaan omdat er te veel ’eventualiteiten waren’. „In onze ogen maak je juist scenario’s als de zaken onzeker zijn.”

PvdA-leider Asscher wil dat premier Rutte en minister De Jonge hun fouten toegeven en lessen trekken. „Ze moeten het vertrouwen van de bevolking en het parlement herwinnen. Wat mij kwaad maakt, is de bravoure van dit kabinet waarmee het heeft gezegd dat een paar weken later niet uitmaakt.”

Prikken en wikken

„Heel Europa prikt, maar deze minister wikt”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Zij wijst erop dat farmaceut Pfizer al in oktober bekend heeft gemaakt dat zijn vaccin in grote hoeveelheden zouden worden geleverd en onder de -70 graden moet worden bewaard. Voor het kabinet was dat in december de reden niet kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, maar hun zorgverleners het eerst te vaccineren. Het Pfizer-vaccin was immers niet geschikt voor kleinschalige distributie in verpleeghuizen, redeneerde het kabinet. Marijnissen wil weten wat er met de informatie van Pfizer is gedaan toen die in oktober bekend werd.