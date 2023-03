Premium Het beste van De Telegraaf

Toenadering Riyad en Teheran klap in het gezicht van Israël en VS Aartsrivalen Iran en Saoedi-Arabië knopen na jaren weer betrekkingen aan

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Ayatollah Ali Khamenei heeft met de toenadering tot de Saoedische kroonprins een diplomatieke overwinning behaald. Ⓒ foto ANP/AFP

TEHERAN - Aartsrivalen Iran en Saoedi-Arabië herstellen de diplomatieke betrekkingen. De verrassende toenadering betekent een klap in het gezicht van de Verenigde Staten en Israël, die Teheran juist proberen te isoleren. Pijnlijk voor Amerika is ook dat het akkoord tot stand kwam na bemiddeling van China, dat daarmee zijn invloed in het Midden-Oosten verder vergroot.