Aangifte tegen Tilburgse student die levende vis inslikt

„Dit gedrag is buiten alle proporties en hoort niet thuis in een beschaafde samenleving”, stellen Vissenbescherming, Dierbewustleven en Bite Back, die alle drie opkomen voor het welzijn van dieren.

Het filmpje waarop te zien is hoe de student de vis opdrinkt, circuleert op het internet. De organisaties vragen de school dit soort acties nadrukkelijk af te keuren. „We gaan ook kijken of we aangifte doen tegen de anderen op het filmpje die er een beetje om staan te lachen”, zegt een woordvoerster namens de drie organisaties.