Leger Egypte steunt roep om aftreden Mursi

De oppositie wist zondag miljoenen op de been te brengen bij betogingen en heeft naar eigen zeggen 22 miljoen handtekeningen ingezameld van mensen die willen dat Mursi opstapt. Mursi heeft duidelijk gemaakt niet van plan te zijn te vertrekken, maar de verklaring van al-Sisi en de verwoesting in Caïro van het hoofdkwartier van de beweging waar Mursi uit voortkomt, de Moslim Broederschap (MB), moeten hem aan het denken zetten. De politie kwam niet opdagen toen het hoofdkwartier werd belaagd met brandbommen.

Een topman van de MB, Yasser Hamza, bezwoer maandag dat geen enkele staatsinstelling het in haar hoofd zou halen een coup te plegen tegen de gekozen president van het land. Maar niet alle 'broeders' zijn daar gerust op. Een zegsman van de MB, Gehad al-Haddad, zei boos dat de beweging het hier niet bij laat zitten. De MB gaat de 'zelfverdedigingscomités' weer oprichten die het in de revolutie van 2011 had gevormd. De verwijzing naar partijmilities wijst erop dat de oude en wijd vertakte broederschap weer voor een krachtmeting met de militairen staat. Volgens de website van de president heeft hij samen met premier Hisham Kandil maandag met al-Sisi gesproken, nadat die hij zijn eisen kenbaar had gemaakt.

De nieuwszender al-Jazeera meldde maandag dat het huis van MB-topman en -financier Mohammed Khairat al-Shater onder vuur is gekomen en enkele lijfwachten door de politie zijn gearresteerd. Al-Shater geldt als de sterke man van de MB. In de broederschap is volgens professor Maurits Berger van de Universiteit van Leiden Mursi het boegbeeld en niet het zwaargewicht. Wat de beweging in de afgelopen 12 maanden voor ogen heeft gestaan, is niet duidelijk. Maar het is wel een beweging met een enorme achterban, niet enkel door het propageren van een islamitische levenswijze, maar ook door het sociale werk van de broederschap ten tijde van Mubarak, beklemtoonde Berger.

De oppositie juicht luid over de oproep van het leger, terwijl legerhelikopters met vlaggen over de hoofdstad Caïro scheerden.