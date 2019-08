Veel Nederlandse vakantiegangers met autopech

Halverwege het hoogseizoen heeft alarmcentrale Eurocross meer meldingen ontvangen dan vorig jaar, meldt het Nederlands Dagblad.

Het gaat vooral om lekke banden, problemen met de motor en lege accu’s, zegt Angela Looyé van Eurocross. „We raden mensen aan voordat ze op vakantie gaan de auto een beurt te geven. Laat de bandenspanning even nakijken, controleer het oliepeil, de remmen, de accu, enzovoorts.”

Het is daarnaast handig een creditcard op zak te hebben, zegt Looyé. „Soms is dat de enige manier om te betalen, dus belangrijk om in noodsituaties bij je te hebben.”

Eurocross krijgt jaarlijks ongeveer 60.000 telefoontjes, waarvan iets minder dan de helft betrekking heeft op ’mobiliteitsproblemen’.

De ANWB ziet vooralsnog geen flinke toename in het aantal meldingen, maar filelezer Heleen de Geest benadrukt dat de tweede zwarte zaterdag daarin verandering kan brengen.