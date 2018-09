Pleegouders krijgen meer te zeggen

Dat staat in de Wet verbetering positie pleegouders, die maandag in werking is getreden. Staatssecretaris Martin van Rijn (Pleegzorg) is blij dat de positie van pleegouders wordt versterkt. „Pleegouders verdienen onze grootst mogelijke waardering en ik hoop dan ook dat zij hun nieuwe rechtspositie mede ervaren als een steun in de rug bij de zorg voor hun pleegkinderen”, zei hij.

Alle pleegouders hebben een brief gekregen met informatie over de nieuwe wet. Daarin bedankt Van Rijn de pleegouders „die zich dag in dag uit met bevlogenheid inzetten voor de opvang van kinderen die het nodig hebben”. Volgens de staatssecretaris „vergt het veel durf en doorzettingsvermogen om je huis en gezin open te stellen voor een kind dat het niet cadeau krijgt in het leven”.

Pleegouders worden ingeschakeld als een kind niet meer thuis kan opgroeien. Vorig jaar woonden bijna 21.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. In totaal telde Nederland in 2012 ruim 16.000 pleeggezinnen.