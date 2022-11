Nederland haalt 12 IS-vrouwen en 28 kinderen op uit noorden Syrië

Volgens de minister worden twaalf ’van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen’ overgebracht naar Nederland. „De vrouwen worden na aankomst in Nederland aangehouden en zullen worden berecht.”

Eerder gebeurde dat ook al, toen onder meer Ilham B. terug werd gehaald. De VVD-bewindsvrouw - als Kamerlid fel tegen het terughalen van IS’ers - zegt dat een uitspraak van de rechter hieraan ten grondslag ligt. „In een uitspraak van 11 mei 2022 bepaalde de rechtbank Rotterdam dat zij verwacht dat de verdachten over vier maanden naar Nederland zijn gerepatrieerd dan wel dat een concrete toezegging is gedaan dat wordt gestreefd naar repatriëring.”

’Speciale operatie’

In de zomer liet het kabinet al weten met betrokken partijen in gesprek te zijn over een actie om de IS-vrouwen en hun kinderen terug te halen. „Na een zorgvuldig voorbereidingsproces, waarin alle relevante feiten en omstandigheden in ogenschouw zijn genomen, zag het kabinet een mogelijkheid tot overbrenging door middel van een speciale operatie.”

De uitreizigers worden bij aankomst in Nederland aangehouden en vervolgd, blijkt uit de brief aan de Kamer. De meereizende kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Met de overbrenging naar Nederland wil het kabinet straffeloosheid voorkomen, aangezien zaken dreigen te verlopen als de vrouwen daar niet bij aanwezig kunnen zijn.

„In het belang van de veiligheid en privacy van betrokkenen en gezien de noodzakelijke vertrouwelijkheid van dit soort operaties, kunnen wij verder geen mededelingen doen over deze specifieke casussen”, zegt de minister.