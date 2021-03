Poetin over zijn vaccinatie: ’We zijn toch geen aapjes?’

Binnenland

Grapperhaus in quarantaine vanwege contact met besmet persoon

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat in quarantaine omdat hij in de buurt is geweest van iemand met corona. De bewindsman werd daarover dinsdag ingelicht tijdens een debat in de Eerste Kamer. Daarop verliet hij het debat.