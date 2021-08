LIVE | Steeds minder mensen worden nog gevaccineerd

12.49 - Chinese autoriteiten belemmeren buitenlandse reizen vanwege virus

De Chinese autoriteiten hebben besloten geen paspoorten of andere documenten meer te verstrekken die nodig zijn om naar het buitenland te reizen. De migratiediensten geven alleen nog zulke reisdocumenten af, als er een heel dringende reden voor is. De reisbeperking is volgens de overheid nodig vanwege een opleving van het coronavirus dat eind 2019 in de Chinese stad Wuhan opdook.

De Volksrepubliek is overigens zelf maar mild getroffen door de aandoening. Van de meer dan 200 miljoen gevallen die inmiddels wereldwijd zijn geregistreerd, zijn er circa 93.000 in China vastgesteld. Het land van meer dan 1,4 miljard inwoners wijt 4600 sterfgevallen aan het virus.

12.43 - IFV: voorbereiding op pandemie bleef steken bij plannen

De voorbereiding op een grote, ontwrichtende crisis als de coronapandemie blijft tot nu toe in Nederland steken bij plannenmakerij en het uitschrijven van scenario’s. Een pandemie gold bij veiligheidsregio’s en andere hulpdiensten al jaren als de meest denkbare en waarschijnlijke crisis en daar werd geregeld op geoefend. En toch werd Nederland in februari 2020 verrast en moesten er onvoorbereide, ingrijpende besluiten als lockdowns worden genomen.

Dat constateren onderzoekers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het kennisinstituut dat veiligheidsregio’s en andere hulpdiensten ondersteunt bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De onderzoekers hebben een tussenbalans opgemaakt van de omgang met de coronacrisis tot medio 2021. Zij concluderen dat de les van de coronacrisis wellicht is dat Nederland het heil niet primair moet zoeken in nog meer draaiboeken en scenario’s, maar beter moet leren om te improviseren.

Hulpdiensten in Nederland dachten goed voorbereid te zijn op een pandemie. „Chinese of Italiaanse toestanden zouden hier niet voorkomen. Maar de werkelijkheid van de coronapandemie was een totaal andere dan in plannen was voorzien”, aldus het IFV. Zo liep het aantal doden heel snel op en was er bijna meteen een tekort aan hulpmiddelen als mondkapjes en handschoenen. De geoefende aanpak met bron- en contactonderzoek en isolatie van besmette personen bleek al na enkele dagen onwerkbaar. Lockdowns kwamen in geen enkel draaiboek voor. Dat extreme groeperingen een podium zouden krijgen was onverwacht. Het RIVM deed vooraf wel goede voorspellingen, maar de coronacrisis duurt nu al veel langer dan eerder voorzien.

„In de plannen wordt wel benoemd wat mogelijke problemen zijn, maar een oplossing blijft uit. Er wordt weinig tot niets voorbereid om problemen het hoofd te bieden”, stellen de onderzoekers. Maar de samenleving, die in zijn geheel is geraakt, heeft veerkrachtig gereageerd, constateren zij ook. „Misschien is dat de belangrijkste les: veerkracht is belangrijker dan voorbereidingen, die haast per definitie tekortschieten.”

11.57 -Reizigers vanuit België per zondag gecontroleerd op coronabewijs

Reizigers die vanuit België terug naar Nederland reizen kunnen vanaf zondag gecontroleerd worden op hun coronabewijs, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro. In de grensregio aan de grens van Duitsland wordt niet gecontroleerd.

Dat er geen controles zijn aan de oostkant van Nederland komt doordat de risicogebieden vooral in het zuiden van Europa liggen. België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel.

Eind juli werd bekend dat reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen per 8 augustus een coronabewijs bij zich moeten hebben. Zij moeten dit desgevraagd tonen aan de Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test is dit 24 uur. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door mobiele teams, zegt de woordvoerder. Er zullen dan ook geen controleposten van de marechaussee komen.

Mensen die niet met een eigen vervoermiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen.

11.38 - Steeds minder mensen worden nog gevaccineerd

Het aantal mensen dat per week wordt gevaccineerd tegen het coronavirus daalt verder, nu ongeveer 85 procent van de volwassen Nederlanders in elk geval één keer is gevaccineerd tegen het coronavirus. Twee op de drie Nederlanders zijn volledig ingeënt.

In de afgelopen week hebben 812.269 mensen een prik gekregen, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds begin mei. Het is de vijfde achtereenvolgende week dat het aantal prikken daalt. Een week eerder kregen iets meer dan een miljoen mensen een inenting. De drukste week was begin juni, toen 1,67 miljoen mensen gevaccineerd werden.

Bijna zeven maanden geleden begon de vaccinatiecampagne. Tot en met afgelopen zondag zijn 20,9 miljoen prikken gezet. Daaronder zijn 12,4 miljoen eerste prikken. Mensen die het vaccin van Janssen krijgen en dus na de eerste prik klaar zijn, zijn hier in meegerekend. Vorige week hebben 166.488 mensen een eerste prik gekregen, het laagste aantal eerste prikken sinds de week van 15 tot en met 21 maart.

In totaal hebben ongeveer 8,5 miljoen mensen de tweede prik gekregen, bijna 650.000 meer dan vorige week.

Vanwege het dalende aantal prikken hebben meerdere GGD’en aangekondigd dat ze vaccinatielocaties gaan sluiten. Zo gaat de prikplek in Houten woensdag dicht en eind deze maand ook de locatie in de Jaarbeurs in Utrecht. De Van Nellefabriek in Rotterdam wordt niet meer gebruikt voor vaccineren en over een tijdje stopt ook het prikken bij de SS Rotterdam.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal prikken met name onder 65-plussers nauwelijks nog toeneemt. Zo zijn vorige week 179 mensen van 90 jaar en ouder gevaccineerd, tegen iets meer dan 700 de week ervoor. Onder die 179 zijn zestien 90-plussers die een eerste prik kregen. Verder kregen 452 tachtigers vorige week een eerste of tweede inenting, tegen 5261 in de week ervoor.

De vaccinatiegraad onder mensen van 60 tot 89 ligt boven de 90 procent. De vaccinatiecampagne begon bij deze groepen, omdat zij het meeste risico lopen bij een besmetting. Onder vijftigers en onder 90-plussers is bijna 90 procent ingeënt. Verder zijn driekwart van alle veertigers en twee op de drie dertigers gevaccineerd.

06.25 - Covid-uitbraak zet China aan tot extra toezicht diepvriesvoedsel

De recente heropleving van Covid-19 in China zet de invoer van diepgevroren voedsel opnieuw onder intensief toezicht, melden Chinese media. De Chinese autoriteiten zijn daartoe overgegaan op basis van de veronderstelling dat het mogelijk is om het virus op te lopen via voedselverpakkingen.

Steden als Zhengzhou en Haikou zullen de inspectie van geïmporteerd diepvriesvoedsel verscherpen om de overdracht van Covid te voorkomen. In een restaurant in de stad Nantong werd bevroren varkens- en rundvlees uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Canada in beslag genomen, omdat de eigenaar geen desinfectiecertificaten kon overleggen.

China heeft vanaf de uitbraak van de pandemie aangenomen dat het virus kan voortleven onder omstandigheden die worden aangetroffen in bevroren voedsel en verpakkingen, waardoor het sommige besmettingen koppelt aan geïmporteerde goederen. Gezondheidsinstituten als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) hebben de waarschijnlijkheid van een dergelijke overdracht gebagatelliseerd.

Desalniettemin houdt China vast aan drastische maatregelen om het vermeende risico te beteugelen. Eerder dit jaar veroorzaakten de massale tests en desinfectie van diepvriesproducten voor opstoppingen in havens en lange vertragingen bij de douane. Sommige supermarkten hebben aparte koelers voor geïmporteerde goederen.

China’s hervatting van de strikte controles op diepvriesvoedsel kan grote gevolgen hebben: het land is een van ’s werelds grootste afnemers van veel voedingsproducten. Zo is China goed voor bijna de helft van de wereldwijde varkensvleeshandel.

De laatste Covid-uitbraak in China, die eind juli voor het eerst werd vastgesteld op de luchthaven van Nanjing, houdt verband met de Delta-variant en heeft zich nadien in slechts twee weken verspreid naar bijna de helft van de 32 provincies van China. Nanjing heeft sinds de uitbraak meer dan 13.000 bedrijven onderzocht uit de productieketen voor diepvriesvoedsel. Daarbij werden meer dan 35.000 monsters getest, die allemaal negatief waren voor het virus.

05.30 - Volledig gevaccineerden 50-60 procent minder vatbaar voor Delta

Mensen die volledig gevaccineerd zijn hebben zo’n 50 tot 60 procent minder kans om besmet te raken met de Delta-variant van het coronavirus dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat blijkt uit een grootschalige studie door het Imperial College in Londen, waarvan de resultaten woensdag bekend werden.

Uit het onderzoek, waaraan meer dan 98.000 vrijwilligers deelnamen, blijkt ook dat volledig gevaccineerden minder kans hebben om Covid door te geven. Tevens komt naar voren dat 5- tot 24-jarigen verantwoordelijk waren voor de helft van alle besmettingen, hoewel ze slechts ongeveer een kwart van de Britse bevolking uitmaken.

Volgens de laatste schattingen van het nationaal statistiekbureau ONS was in de week tot 24 juli één op de 65 mensen in het Verenigd Koninkrijk besmet met het coronavirus. 73 procent van de volwassenen in het land is volledig ingeënt.

04.15 - VS gaan migranten langs Mexicaanse grens vaccinaties aanbieden

De Verenigde Staten bereiden zich volgens regeringsbronnen voor op het verstrekken van Covid-vaccins aan migranten in Amerikaanse hechtenis langs de grens met Mexico. De laatste keer dat aan die grens meer illegale grensoverschrijdingen gebeurden dan nu was twee decennia terug. En het aantal coronabesmettingen onder gedetineerde migranten stijgt rap.

Tot nu toe heeft slechts een beperkt aantal migranten in detentiecentra van de Amerikaanse immigratiedienst en douane het vaccin gekregen. Volgens het nog niet volledig uitgewerkte plan zullen de vaccins worden verstrekt aan zowel migranten die worden gedeporteerd als aan mensen die in de Verenigde Staten mogen blijven in afwachting van een rechtszitting.

De migranten zullen het Janssen-vaccin krijgen. Dat vaccin is vanwege de enkele dosis beter geschikt voor een groep mensen met wie het lastig is om een tweede dosis te coördineren. Functionarissen die bekend zijn met het plan, zeggen dat de aanstaande grensvaccinatiecampagne kan helpen de agressieve verspreiding van de Delta-variant aan beide zijden van de grens te beteugelen.

In juli staken 210.000 migranten de zuidelijke grens met de Verenigde Staten over, het hoogste aantal in een maand in 21 jaar, volgens voorlopige schattingen van de Amerikaanse douane.

3.30 - Nieuwe kaart met risiconiveaus gepresenteerd

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt snel, maar het is niet duidelijk of dit woensdag terug te zien is wanneer de overheid de risiconiveaus in de 25 veiligheidsregio’s weer vaststelt. Het aantal ziekenhuisopnames daalt namelijk nog niet, en die cijfers tellen ook mee.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Momenteel staan tien regio’s op ernstig en vijftien op zeer ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden nergens.

Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zouden het laagste en het hoogste risiconiveau, waakzaam en zeer ernstig, vanaf woensdag nergens gelden. De situatie in Drenthe en Zeeland zou dan zorgelijk zijn. De rest van het land zou uitkomen op ernstig. Amsterdam-Amstelland is naar verhouding nog de grootste brandhaard. Vorige week is het coronavirus vastgesteld bij 188 op de 100.000 mensen in en rond de hoofdstad, maar een paar weken geleden waren het er 914 op de 100.000. Dat is een daling van zo’n 80 procent. De provincie Groningen, tot voor kort ook een grote brandhaard, zou ook in ’ernstig’ vallen, net boven de grens met zorgelijk.

Vorige week eindigden de regio’s Zeeland, Groningen, IJsselland, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost door het aantal ziekenhuisopnames op zeer ernstig. Als in die regio’s alleen het aantal positieve testen was geteld, zou de situatie er ernstig zijn geweest.

Voor de maatregelen van het kabinet hebben de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. De beperkingen gelden in het hele land.

02.45 - Frankrijk verscherpt coronamaatregelen Corsica, Bretonse kust

Gezondheidsfunctionarissen in Frankrijk hebben dinsdag op verschillende plaatsen de coronamaatregelen aangescherpt, in reactie op het toenemende aantal besmettingen door de Delta-variant.

Zo is in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven. Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de Pyreneeën, aan de grens met Spanje. Hetzelfde staat mensen rond het meer van Annecy, aan de voet van de Alpen, te wachten.

Op Corsica is een noodplan geactiveerd. De maatregelen zijn vooral bedoeld om medisch personeel te ondersteunen. Momenteel is in Bastia, een van de twee grote steden van het eiland, meer dan 79 procent van de ziekenhuisbedden bezet. De situatie op Corsica is waarschijnlijk verergerd door de traditionele golf van vertrek en aankomst van vakantiegangers eind juli. In het afgelopen weekend waren op Corsica om die reden meer dan 130.000 mensen onderweg. Het eiland had medio juli de verplichte mondkapjes al heringevoerd in de belangrijkste steden van het eiland.

Op maandag had het Frans-Caribische eiland Guadeloupe een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Vanaf woensdag geldt er een avondklok. Martinique, een ander Frans-Caribisch eiland, ging vrijdag al in volledige lockdown, terwijl het eiland Réunion dit weekend gedeeltelijk op slot ging.

In heel Frankrijk stuwt de Delta-variant het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het aantal patiënten op de intensive care is nu 1331, vergeleken met 978 een week geleden. In het afgelopen etmaal werden 57 nieuwe Covid-doden gemeld, waardoor het totale aantal dodelijke slachtoffers nu boven de 112.000 ligt.

01.02 - Biden maant leiders Florida en Texas Covid-richtlijnen te volgen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er woensdag bij de Republikeinse leiders in de staten Florida en Texas op aangedrongen de Covid-richtlijnen van de gezondheidsdienst (CDC) te volgen - of anders „uit de weg te gaan.” Florida en Texas zijn samen goed voor ongeveer een derde van alle nieuwe Amerikaanse coronabesmettingen.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft zich meermaals verzet tegen strikte Covid-beperkingen. Vrijdag blokkeerde hij nog mondkapjesplichten op scholen. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, vaardigde afgelopen voorjaar een decreet uit dat boetes oplegt voor mondkapjesplichten.

„Sommige gouverneurs zijn niet bereid om het juiste te doen om deze pandemie te verslaan. Ze moeten bedrijven en universiteiten die wel het juiste willen doen, toestaan dat te doen”, zei Biden, zonder de twee Republikeinse gouverneurs bij naam te noemen. „Ik zeg tegen deze gouverneurs: als jullie niet willen helpen, ga dan tenminste uit de weg.”

Volgens de gezondheidsdienst waren er sinds zaterdag ongeveer 72.000 nieuwe coronabesmettingen per dag in de Verenigde Staten, een stijging van 44 procent ten opzichte van de voorgaande week.

New York City maakte dinsdag bekend dat voortaan een vaccinatiebewijs vereist is in restaurants, sportscholen en andere openbare gelegenheden. Biden drong er bij andere steden en plaatsen op aan hetzelfde te doen.