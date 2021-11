Acht doden en tientallen gewonden op Amerikaans festival Astroworld

Wat er exact gebeurd is, is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat tijdens een optreden verschillende toeschouwers in de problemen zijn geraakt en vervolgens vertrapt zijn. Volgens lokale media gebeurde dit tijdens het optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott - de vriend van Kylie Jenner. Hij zou z’n eigen show verscheidene keren hebben stilgelegd nadat hij zag dat er toeschouwers in nood waren.

De politie sprak in een persconferentie over de doden en gewonden. Tijdens het hele festival zijn meer dan 300 mensen behandeld aan hun verwondingen, 23 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis, 11 moesten gereanimeerd worden. Onder de gewonden en slachtoffers zouden heel wat jonge kinderen zijn, ook een kind van 10 jaar oud.

Eerder op de dag waren er al video’s opgedoken van toeschouwers die de ingang bestormden en zonder ticket het terrein probeerden te betreden. Ook daar vielen enkele gewonden.

Het festival werd georganiseerd door rapper Travis Scott zelf, die afkomstig is uit Houston. Het feest zou het hele weekend duren en was met 50.000 toeschouwers uitverkocht. Onder anderen SZA, Bad Bunny en 21 Savage zouden nog optreden. Inmiddels is besloten om de tweede festivaldag niet meer te laten doorgaan.