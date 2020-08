Kind (2) sterft in te hete slaapkamer, moeder aangehouden

De 22-jarige moeder was met haar twee kinderen thuis in haar appartement in Mechelen. Het jongste kind lag te slapen, moeder was met het andere kind elders in het appartement. Ze bedacht zich op een gegeven moment dat het wel erg stil was in de slaapkamer van de peuter. Toen ze een kijkje ging nemen, zag ze dat het jongetje buiten bewustzijn was, zo meldt Het Nieuwsblad. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar deze hulp kwam te laat.

De moeder is aangehouden en hoort dinsdag of ze langer vast blijft zitten. Het oudste kind is opgevangen door zijn vader.

Kinderen onder de drie jaar zijn gevoeliger voor warmte dan volwassenen, zo benadrukt het Agentschap Zorg en Gezondheid. „Dat komt omdat hun systeem om de eigen lichaamstemperatuur te regelen nog immatuur is. Als ze hun warmte niet meer kwijt kunnen aan de omgeving, blijft de temperatuur stijgen en bestaat de kans op oververhitting of uitdroging.”