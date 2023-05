Rijswijk plaatst nieuwe krans na vernielen bloemen dodenherdenking

Op beelden bij Omroep West is een bloemstuk te zien dat zondagochtend uit de vijver is gevist bij het Monument voor de Gevallenen in het park Hofrust. In de nacht van 4 op 5 mei zijn ook al bloemen van de dodenherdenking uit elkaar getrokken en in de vijver gegooid. Een nacht later gingen twee jongens met de bloemen aan de wandel. Zij hebben een boete voor baldadigheid gekregen.

Het gemeentebestuur wil met de nieuwe krans „een krachtige vuist” maken tegen de daders en tegen „eenieder die onze vrede en vrijheid denkt te kunnen verstoren.”

„De afgelopen dagen zijn we geconfronteerd met een reeks daden die niet alleen in Rijswijk, maar in heel Nederland tot afschuw hebben geleid”, aldus het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. „Tot driemaal toe zijn de kransen en bloemen die tijdens dodenherdenking met zorg en liefde zijn neergelegd respectloos geschonden.”

De incidenten zorgen volgens de gemeente voor verdriet en maatschappelijke onrust. Ook staat het symbool voor iets groters: „voor de aantasting van het voortbestaan van onze samenleving, waarin waarden als vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Dat zullen en mogen we nooit accepteren.”