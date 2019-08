Tientallen migranten onderschept op Kanaal

Een van de vaartuigen had twintig mensen aan boord. Het andere bootje vervoerde acht personen. De migranten, die uit Irak en Iran zouden komen, zijn meegenomen naar kustplaats Dover en maken het goed.

Premier Boris Johnson heeft migranten opgeroepen af te zien van de riskante overtocht. „Je denkt misschien dat het weer prima is, maar het is heel erg gevaarlijk”, zei hij vorige week. „En het tweede punt is: we sturen je terug.”

Johnson deed die oproep nadat in een dag tijd vele tientallen migranten hadden geprobeerd per boot over te steken naar zijn land.