WK in Qatar verdeelt fans in kampen: ’Ik ben klaar met het geouwehoer’

Door Bert Dijkstra en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Raymond Swennes gaat zeker kijken: „Laat mensen die boos zijn lekker bij de FIFA gaan klagen. Laat ons gewoon ons feestje vieren.” Ⓒ Foto’s Rene BOUWMAN

Het omstreden WK in Qatar levert op voorhand in ieder geval íets op: wonderlijke mijlpalen. Maandag 21 november om 17.00 uur trapt Oranje af. Voor het eerst Oranje-supporters verdeeld in kampen. Voor het eerst een groot polderlands voetbalfeest in de kou. Voor het eerst een wedstrijdje tussen kerstsfeer en WK-beleving. Niet voor het eerst: sportbestuurders die hun eigen show vernaggelen. Onze verslaggevers zochten in dit bizarre decor naar licht in de duisternis.