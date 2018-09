Geduld beloond

EINDHOVEN – Een half jaar nadat een wintertransfer van Adam Maher (19) naar PSV spaak liep, meldt de middenvelder zich vandaag alsnog in Eindhoven. PSV en AZ bereikten gisteravond na langdurige onderhandelingen overeenstemming, zodat Maher na de medische keuring zijn handtekening zal zetten onder een vijfjarig contract. ,,Ik ben heel blij dat PSV en AZ een akkoord hebben bereikt”, straalde de international. ,,Ik juich echter pas als alle handtekeningen zijn gezet. Maar als de transfer rond gemaakt wordt, is het een prachtige nieuwe stap in mijn carrière. Want PSV is een schitterende club met grote ambities.”