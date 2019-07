Barman veroordeeld voor dood toeriste in Goa

De politie dacht destijds eerst dat de tiener per ongeluk was verdronken. Haar moeder drong echter aan op een tweede lijkschouwing. Toen bleek dat ze was gedrogeerd en misbruikt. Ook had de tiener meer dan vijftig verwondingen op haar lichaam.

De autoriteiten beschuldigden barman Samson D’Souza en een andere man ervan Keeling drank en drugs te hebben gegeven, waaronder cocaïne. Ze zouden haar vervolgens bewusteloos hebben achtergelaten in ondiep water, waar ze verdronk. De tweede verdachte is vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Justitie had de maximumstraf geëist tegen D’Souza. Die had het meisje juist moeten beschermen, zei aanklager Eijaz Khan. „In plaats daarvan gaven ze haar drank en drugs en lieten ze haar stervend achter op het strand, zonder iemand op de hoogte te stellen.”