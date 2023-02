Sims 4 maakt borstamputatie voor transgenders mogelijk: ’Verschrikkelijk’

Door de nieuwe update is het mogelijk om personages aan te maken die hun borsten hebben laten amputeren. In de game zijn dan onder de geamputeerde borsten littekens te zien. Met speciale bandage is het mogelijk om je Sims-personage deze littekens en geopereerde borsten te laten bedekken.

Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling, want deze lichaamskenmerken zouden borstoperaties in de hand werken, zo is de gedachte. Zeker omdat het spel is ontworpen voor jonge kinderen. „Ze leren jonge, gezonde meisjes dat het oké is om hun borsten te laten verwijderen, schrijft het populaire Twitter-account Libs of TikTok. „Verschrikkelijk”, schrijft Stephen Miller. „Dit is waardeloos”, schrijft politiek commentator Ian Miles Cheong.

Niet iedereen is negatief. Het account van een van de meest gebruikte consoles, de Xbox, schrijft op Twitter: „We houden hiervan!’, gevolgd door een smiley van een hartje. Mediaplatform Mashable noemt het een ’opwindende toevoeging voor transgenders en gehandicapten’.

Het is niet de eerste update op het gebied van gendergelijkheid. In mei kreeg het spel al een update die het mogelijk maakte om de voornaamwoorden zij/hun te gebruiken voor non-binaire personages.