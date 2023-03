Vier jaar cel voor brandstichting kathedraal Nantes

Bij de brand in de Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ging onder meer het orgel in vlammen op. Dat dateerde uit 1621 en doorstond onder meer de Franse Revolutie en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn voorwerpen, glas-in-loodramen en schilderijen verloren gegaan. De eigenaren van de kathedraal schatten de schade op zo'n 40 miljoen euro.

De brandstichter is een 42-jarige man uit Rwanda die in 2012 naar Frankrijk kwam. Hij vroeg meerdere keren asiel aan maar kreeg in 2019 te horen dat hij het land moest verlaten. De aanklager in de zaak stelde dat hij de brand heeft gesticht uit woede daarover. De man zelf getuigde dat hij op de dag van de brand naar de kathedraal was gekomen om te bidden, maar dat er iets in hem knapte toen hij langs een plek in het gebouw kwam waar hij zou zijn mishandeld in 2018. Naast zijn gevangenisstraf mag de man de komende vijf jaar ook geen wapens in zijn bezit hebben en niet in de buurt van Nantes komen.