Voortvluchtige Albanese gangster in Nederland opgepakt

Dat heeft de Italiaanse politie bevestigd aan persbureau ANSA. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt de aanhouding na vragen van De Telegraaf eveneens. De 29-jarige Kristjan Mehill ontsnapte op oudejaarsavond uit zijn cel in Vercelli, een stad in het noordwesten van Italië, ongeveer halverwege Turijn en Milaan.

De man, die bekendstaat als een ervaren misdadiger, zou lid zijn van de zogeheten ’Bende met de ijskoude ogen’, die een reeks inbraken pleegde in villa’s in de Noord-Italiaanse regio’s Piëmont en Lombardije. Hij zat een gevangenisstraf uit tot 2029.

’Militaire precisie’

De grootste overval van de bende, zo meldt ANSA, vond plaats in november 2018 toen ze contant geld en waardevolle spullen ter waarde van zo’n 40.000 euro stal van de bekende wijnproducent Riccardo Coppo uit Monferrato, een belangrijke wijnstreek in het Zuid-Europese land op het gebied van rode en mousserende wijnen.

Coppo werd overvallen en kreeg een pistool op zijn hoofd gericht. Pas nadat de criminelen herhaaldelijk hadden gedreigd ’zijn hersens eruit te schieten als hij zijn kluis niet zou openen’, ging hij overstag.

De gewapende en gewelddadige bende werd in mei 2019 gearresteerd. De Italiaanse politie zei dat de bende ’met militaire precisie’ opereerde, en dat Mehill ook zijn ontsnapping met aan elkaar geknoopte beddenlakens, een scène die vooral in films voorkomt, uitvoerig had voorbereid. Drie vermeende medeplichtigen aan de uitbraak uit de gevangenis werden ook gearresteerd.

Een woordvoerder van het Nederlandse OM laat weten dat de man is aangehouden op basis van een internationaal arrestatiebevel. ,,Hij is voorgeleid aan de officier van justitie die de man in overleveringsdetentie heeft geplaatst. Uiteindelijk zal de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank beslissen over zijn overlevering naar Italië.”