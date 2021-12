Man (69) op gekapseisde boot klampt zich dag vast aan schroef: ’Een wonder dat hij het gered heeft’

Zijn enige mogelijkheid was zich vast te klampen aan de schroef van de boot. Hij bond zichzelf vervolgens vast om niet alsnog in het zeewater te verdwijnen. Tegen de kou, wind en regen sloeg hij een plastic zeiltje om zich heen. Volgens de Japanse kustwacht hield hij het zo bijna een etmaal vol. De kustwacht noemt het een wonder dat hij het hachelijke avontuur heeft overleefd.

De beelden van de redding gaan inmiddels de wereld over. Te zien is hoe de man bewegingsloos op het omgeslagen schip zit. Hij reageert niet als de reddingswerkers hem naderen, maar naar omstandigheden maakt de drenkeling het goed.

De man, wiens naam niet is vrijgegeven, is op de beelden onherkenbaar gemaakt. Hij kwam ten zuidwesten van Kagoshima in de problemen toen hij op weg was naar het resort-eiland Yakushima. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk.

Kort voor het schip kapseisde wist de man een kennis op de wal te bellen, die de hulpdiensten alarmeerde. Bijna een etmaal later was de redding een feit. „We stonden versteld van zijn overlevingstechnieken”, aldus een zegsman van de kustwacht.