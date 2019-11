Anke (36) achtervolgd door nepagenten: ’Durf niet meer in het donker te rijden’

„Deze personen zaten met hoge snelheid dicht op mijn bumper, te knipperen met hun lampen en lieten hierbij een vaag bordje met Stop Politie branden”, zo vertelt Anke over de heftige ervaring op Facebook. Ze had al snel in de gaten dat het hier niet om echte agenten ging. „Vervolgens hebben ze mij ingehaald en hierbij een zwaar voorwerp tegen mijn auto aan gegooid.”

Anke wist te ontkomen door te doen alsof ze een afslag nam maar toch weer de snelweg op te duiken. „Ik ben er gelukkig ’slechts’ met barst in het raam, deukje in m’n auto en flinke schrik vanaf gekomen. Maar hopelijk worden deze lui gepakt!”

Aan NH Nieuws laat Anke weten dat de schrik een aantal dagen later nog steeds flink in haar benen zit. „Het heeft echt grote impact op me gehad. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Alleen durf ik nu niet meer zo goed auto te rijden in het donker.”